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Название новой эры в Японии будет объявлено 1 апреля

29.03.2019 08:59|ПсковКомментариев: 0

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что 1 апреля объявит название новой эры в Японии.

Как пишет The Mainichi, Е.Суга огласит новое название в 11.30.

После этого премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведет пресс-конференцию, где зачитает собственное заявление.

В понедельник утром правительство также представит краткий список кандидатов в группу представителей деловых и научных кругов, а также СМИ для заслушивания мнений по новому названию. Согласно осведомленным источникам, среди кандидатов в члены группы ученый Синъя Яманака, получивший в 2012 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине, и писатель Хаяси Марико.

Кроме того, прежде чем утвердить постановление о введение нового названия, будут собраны мнения руководителей обеих палат японского парламента.

Отмечается, что изменение названия эпохи является важным событием в Японии, так как название используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах. Нынешняя эра носит название Хэйсэй - эра Установления мира.

125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В следующем году комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол.

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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