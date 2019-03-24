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Сержанта, сбежавшего из части с автоматом, ищут в Тверской области

Сержант-контрактник дезертировал из воинской части в Тверской области, сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Сержант контрактной службы несанкционированно покинул расположение воинской части под Ржевом. При этом, по предварительным данным, при нем находится автомат Калашникова с патроны к нему. Ведется поиск дезертира», - сказал собеседник агентство.

По предварительным данным, сержант дезертировал во время несения караула, уточнил источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.