Контрактник, покинувший военную часть под Ржевом, найден мертвым - ЗВО

Контрактника, который самовольно покинул военную часть под Ржевом, нашли мертвым, обнаружены оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«Поисковой группой командования воинской части ржевского гарнизона в одном из нежилых зданий обнаружено тело военнослужащего по контракту без признаков жизни. При нем обнаружены оружие и боеприпасы», - говорится в сообщении пресс-службы.
«Сержант контрактной службы, самовольно покинувший расположение части под Ржевом с автоматом Калашникова и боекомплектом, обнаружен мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой», - сказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Как ранее сообщалось, 29 марта военнослужащий по контракту одного из соединений Западного военного округа, дислоцированного в районе города Ржев, самовольно покинул территорию воинской части с оружием.