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Путин не одобрил строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань

Идея строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, первый участок которой должен был связать Железнодорожный и Гороховец, не получила одобрения Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Президент поставил под сомнение целесообразность этого проекта в беседе с курирующим транспорт вице-премьером Максимом Акимовым, однако окончательное решение ожидается после совещания 11 апреля.

Напоминаем, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань обсуждается на протяжении пяти лет, однако вызывает вопросы его высокая стоимость (около 1,3 триллиона рублей) и неуверенность в том, что дорога окажется востребованной.

В итоге правительство во главе с Дмитрием Медведевым в целом согласовало лишь первый участок этой дороги, который должен обеспечить высокоскоростную связь между Москвой и Нижним Новгородом и обошелся бы бюджету в 621,5 миллиард рублей. Отмечалось, что единодушия в кабмине не было: так, против проекта выступил министр финансов Антон Силуанов.

Однако, как сообщает «Коммерсантъ», президент поддержал позицию Минфина, который предложил вместо ВСМ построить платную трассу до Казани за 540 миллиардов рублей. Ее экономическая целесообразность вызывает гораздо меньше вопросов, чем в случае с высокоскоростной магистралью.