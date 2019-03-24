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В России и мире

Лукашенко назвал ЕС опорой стабильности в мире

29.03.2019 13:23|ПсковКомментариев: 0

Минск готов к расширению сотрудничества с ЕС, но с учетом национальных интересов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы готовы на это сотрудничество, но всегда надо учитывать национальные интересы», - сказал А.Лукашенко на переговорах с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишет «Интерфакс».

Глава Белоруссии также отметил, что категорически против распада Европейского союза и его ослабления. «Это одна из основных опор стабильности на нашей планете. И если эту опору выдернуть из-под общей системы, системе будет очень сложно удержаться на остальных опорах», - подчеркнул А.Лукашенко.

В свою очередь федеральный канцлер подчеркнул, что рассчитывает на визит белорусского президента в Австрию в течение следующего полугодия.

«Я очень рад тому, что в течение следующего полугодия вы, по всей вероятности, сможете посетить Австрию. И мы таким образом шаг за шагом сможем углублять наши отношения», - сказал С.Курц.

Он также отметил, что выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Белоруссией. «Я очень хорошо себя чувствую в вашей стране. И мне очень важно, чтобы Австрия как часть Европейского союза могла выстроить добрые долгосрочные отношения с вашей страной», - сказал канцлер.

По его мнению, белорусский лидер нашел правильный путь сближения с ЕС, который не предполагает разрыва отношений с Россией. «Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с Европейским союзом без разрыва ваших партнерских отношений с Россией. На мой взгляд, этот подход "и, и" значительно более продуктивен, чем подход "или, или", который может сыграть отрицательную роль. Это касается не только вашей страны, но и других стран в регионе», - сказал С.Курц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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