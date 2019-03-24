В России и мире

300 кг гашиша задержали таможенники в Московской области

300 кг гашиша оценочной стоимостью порядка 300 млн руб. изъяли таможенники в Московской области. Наркотики были доставлены в Россию через латвийско-российскую границу в рефрижераторе с замороженными морепродуктами. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-западного таможенного управления.

Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с коллегами из Северо-Западной оперативной и Московской областной таможен и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Подозрительную фуру остановили в районе Волоколамска и попросили водителя проследовать для дальнейшей проверки в конечный пункт доставки товара – один из складских комплексов Московской области. В ходе досмотра скрытых полостей грузового отсека оперативники обнаружили пакеты с пластичным веществом коричневого цвета – гашишем.

В настоящее время проводится выявление организаторов незаконного перемещения наркотических средств и выяснение всех обстоятельств дела.