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Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»

Подсветка Кремля и еще более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции «Час Земли» в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

«В Москве в этом году на час отключат архитектурную подсветку почти 2180 зданий, присоединятся к акции строения на улицах Новый Арбат и Тверская, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая парк "Зарядье", в котором пройдет основная программа мероприятия», - говорится в сообщении.

Как сообщает «РИА Новости», как и в предыдущие годы, на час погаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации. Метрополитен отключит подсветку Смоленского метромоста, погаснет архитектурно-художественная подсветка Московского монорельса на всех пяти километрах.

«Кроме того, будет отключена подсветка демонстрационного павильона Московских центральных диаметров. В списке архитектурных объектов, которые присоединятся в этом году к "Часу Земли", также здания на улицах Новый Арбат и Тверская, гостиницы и вокзалы, павильоны ВДНХ, парк Зарядье», - уточнили в фонде.

В 2019 году парки примут активное участие в «Часе Земли»: погаснут лампы на десятиметровой арке главного входа Парка Горького. В «Царицыно» выключат подсветку на фасадах Большого и Малого дворцов, а также Оперного и Хлебного домов.

«Час Земли 2019» – особенный для WWF России, которому в этом году исполняется 25 лет. В рамках празднования своего юбилея фонд вместе с известным художником Покрасом Лампасом создал необычный символический рубильник, который традиционно используется для отключения электричества в Москве. Скульптура представляет собой 200-килограммовую монолитную бетонную колонну с металлическим рубильником и ограждение из светящихся линий.

Напомним, «Час Земли» - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году акция пройдет в 13 раз. В 2018 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более двух миллиардов человек. В субботу акция начнётся в 20.30 по местному времени.