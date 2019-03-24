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Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

29.03.2019 21:13|ПсковКомментариев: 0

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США», — сказал Каракачанов.

По его словам, Болгария проводит политику в интересах поиска компромиссов, а не «нагнетания напряженности».

Он также добавил, что страна является «лояльным партнером» НАТО.

Как отмечает Газета.Ру, ранее сообщалось, что Сербия отказалась вступать в НАТО.

Источник: Псковская Лента Новостей
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