Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории

Вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что страна не намерена открывать на своей территории базы НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
«Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США», — сказал Каракачанов.
По его словам, Болгария проводит политику в интересах поиска компромиссов, а не «нагнетания напряженности».
Он также добавил, что страна является «лояльным партнером» НАТО.
Как отмечает Газета.Ру, ранее сообщалось, что Сербия отказалась вступать в НАТО.