В России и мире

Экотуризм занял четверть мирового рынка путешествий

Экологический туризм охватывает примерно 25% мирового рынка туризма, сообщил директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По статистике, в 2017 году в мире зафиксировано 1,3 млрд международных прибытий туристов, которые обеспечили примерно 10% мирового ВВП. По некоторым данным, на сегодня доля экологического туризма охватывает до 25% мирового рынка туризма», - сказал он, выступая на заседании круглого стола «Проблемы и перспективы развития экологического туризма в России».

По словам Горшкова, экотуризм - безграничное, молодое и перспективное направление, которое очень стремительно развивается. «Согласно исследованию американского сайта путешествий, ежегодно 30% от общего числа туристов в мире являются экотуристами. Кроме того, 70% туристов заявляют, что в следующем году они собираются выбирать более безопасный с экологической точки зрения вид туризма», - отметил он.

Эксперт напомнил, что сегодня активно развиваются несколько видов экотуризма: познавательный, видовой (знакомство с каким-то конкурентным видом животных, растений), специализированный туризм (фото- и кинотуры, детские эколагеря, сельский туризм).

По данным Ростуризма, в 2017 году заповедники и парки России посетили около 11 млн туристов, на озеро Байкал приехали 2,4 млн человек. При этом общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%. Особо охраняемые природные территории занимают 15% территории страны.