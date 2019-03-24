В России и мире

В Госдуме на час погасят свет

30 марта Государственная Дума традиционно примет участие в международной акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 будет погашено освещение внешнего фасада здания на Охотном ряду. Исключение составит только подсветка государственного флага России. Данная информация опубликована на сайте Госдумы РФ.

«Час Земли» – это акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер.

Отметим, что в акции принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников.