В России и мире

Названы самые стабильные отрасли для работы в России

Наиболее стабильными отраслями в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает dp.ru со ссылкой на RT и ВНИИ труда Минтруда. В число стабильных вошла и социальная сфера — здравоохранение и образование, а также область IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ. «Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — отметили во ВНИИ труда.

Нестабильной назвали сферу администрирования и документооборота, поскольку появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы. По похожей причине риск сокращений существует для работников банковской сферы и страхования. Внедрение различных онлайн-сервисов позволяет сократить количество персонала, который преимущественно был занят вспомогательными обеспечительными работами.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции — это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», — заявили в институте.

Как ранее сообщали «Известия», весной этого года в России ожидаются массовые сокращения. Увольнения грозят, в частности, работникам автомобилестроения, транспортной отрасли, а также банковским служащим. Издание сообщило, что работу могут потерять 25, 8 тыс. автомобилестроителей, 23,4 тыс. транспортников, а также 15,4 тыс. сотрудников банковской и финансовой отраслей. Больше всего сокращений ожидается в Москве — 18,7 тыс.