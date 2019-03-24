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На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов

На шпиль здания министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции. Об этом пишет «Интерфакс».

«За соколами присматривают орнитологи из научно-методического центра "Биоразнообразие". Поскольку сейчас у птиц период кладки яиц и высиживания потомства, наблюдение ведется дистанционно», - говорится в сообщении МИД РФ в фейсбуке.

По завершении ремонтных работ на верхней секции высотки инженеры встроили в шпиль искусственное птичье гнездо с мелким щебнем, чтобы создать максимально удобные условия обитания для птиц.

В ведомстве ожидают возможное пополнение в семействе сапсанов уже через несколько недель.