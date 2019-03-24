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Украина выбирает нового президента

Очередные выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом.

По данным «Интерфакса», для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Ориентировочное количество избирателей на этих участках, по состоянию на 30 марта, составляет 29 млн 789 тысяч 643 избирателя.

315725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса. 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе.

В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.