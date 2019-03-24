Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Резиновая обувь для города
Трэш и трепет!
Скандалы, интриги, расследования
Псковичи о «Несвятых святых»
Сначала сделай, а потом критикуй!
Чувство обманутого налогоплательщика
Сами виноваты!
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 24.03.2019 20:375 СМИ: российские военные высадились в Венесуэле 31.03.2019 09:520 Украина выбирает нового президента 30.03.2019 22:050 Экотуризм занял четверть мирового рынка путешествий 30.03.2019 20:300 На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов 30.03.2019 19:001 Названы самые стабильные отрасли для работы в России 30.03.2019 14:003 В Госдуме на час погасят свет
 
 
 
Самое популярное 30.03.2019 17:040 В Себежском районе найдены скелетированные останки человека 30.03.2019 16:450 Дайвер погиб в пустошкинском озере при погружении 28.03.2019 22:5352 Люди бьются за «Титан» 29.03.2019 19:115 Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия 28.03.2019 15:072 Скончался клирик Псковской епархии Александр Усачев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Украина выбирает нового президента

31.03.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

Очередные выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. 

По данным «Интерфакса», для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Ориентировочное количество избирателей на этих участках, по состоянию на 30 марта, составляет 29 млн 789 тысяч 643 избирателя.

315725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса. 101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе.

В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 12,5%.

Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
1 апреля — день розыгрышей. Будете ли вы шутить над знакомыми?
В опросе приняло участие 145 человек
31.03.2019, 10:000 Как археологи открывают древнюю историю Пскова, расскажут сегодня в Псковском музее-заповеднике 31.03.2019, 09:520 Украина выбирает нового президента 30.03.2019, 22:050 Экотуризм занял четверть мирового рынка путешествий 30.03.2019, 21:304 В Пскове продолжается традиция поздравления ветеранов с юбилеями
30.03.2019, 21:001 В псковском УМВД обсудили проблему самовольных уходов несовершеннолетних из семей и госучреждений 30.03.2019, 20:380 Юные порховичи завоевали призовые места на первенстве по всестилевому каратэ в Орле 30.03.2019, 20:300 На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов 30.03.2019, 20:001 МЧС по Псковской области: Наводите порядок на даче, не прибегая к палу травы
30.03.2019, 19:290 Пскович примет участие в международном турнире по боксу среди юниоров 30.03.2019, 19:220 В Москве загорелся «Олимпийский» 30.03.2019, 19:001 Названы самые стабильные отрасли для работы в России 30.03.2019, 18:300 Псковское Управление по вопросам миграции рекомендует заранее обратиться за выдачей загранпаспорта
30.03.2019, 18:001 Молодогвардейцы Псковской области встретились с депутатом Госдумы Александром Козловским 30.03.2019, 17:300 Стала известна подробная программа ралли «Голубые озера-2019» 30.03.2019, 17:040 В Себежском районе найдены скелетированные останки человека 30.03.2019, 17:000 31 марта в Псковской области ожидается +12 градусов тепла и дожди
30.03.2019, 16:450 Дайвер погиб в пустошкинском озере при погружении 30.03.2019, 16:301 Александр Козловский выступил экспертом в полуфинале конкурса «Лидер года» 30.03.2019, 16:000 Велоактивисты из Псковской области принимают участие в международном велоконгрессе в Санкт-Петербурге 30.03.2019, 15:300 Память десантников 6 роты почтили участники межрегионального Форума в Пскове
30.03.2019, 14:520 В Великолукском районе пропал ребенок из приюта 30.03.2019, 14:300 Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств 30.03.2019, 14:003 В Госдуме на час погасят свет 30.03.2019, 13:300 В Пскове в финансовом учреждении обнаружена поддельная пятитысячная купюра
30.03.2019, 13:000 С 1 апреля в Стругокрасненском районе начинаются тактические учения военных с боевой стрельбой 30.03.2019, 12:302 Интерактив: Площадка для выгула собак во дворе дома? 30.03.2019, 12:000 Жителям Псковского района окажут помощь в переходе на цифровое вещание 30.03.2019, 11:220 ДТП произошло на перекрестке Алтаева и Инженерной
30.03.2019, 11:160 В Пскове начался полуфинал конкурса социальных проектов «Лидер Года» 30.03.2019, 11:000 Сотрудники МЧС провели в Пскове профилактический рейд по предотвращению пожаров 30.03.2019, 10:306 Интерактив: Вороны в Детском парке - маляры скамеек? 30.03.2019, 10:000 На улице Коммунальной в Пскове горел автомобиль
30.03.2019, 09:300 В Псковской области прошел Единый день приема граждан 30.03.2019, 09:000 Названы лучшие районы Петербурга для заработка на приезжих 29.03.2019, 23:040 Мединский рассказал о возможности включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО памятников Псковской области 29.03.2019, 22:532 Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
29.03.2019, 21:543 Псковский омбудсмен Шахов награжден орденом Почета 29.03.2019, 21:132 Болгария отказалась открывать базы НАТО на своей территории 29.03.2019, 20:470 В Псковской области прошла акция ГИБДД «Я помню, знаю и соблюдаю!» 29.03.2019, 20:270 Олимпиада по музыкальной литературе состоится в колледже искусств
29.03.2019, 20:043 США подготовили новые санкции против России 29.03.2019, 19:470 В ПсковГУ прошла традиционная «Ночь науки» 29.03.2019, 19:400 10 пилотов уже заявили об участии в 24-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках 29.03.2019, 19:230 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: «Разрешите, барин»
29.03.2019, 19:115 Елена Яковлева покидает пост руководителя областного комитета по охране объектов культурного наследия 29.03.2019, 18:4826 «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» 29.03.2019, 18:3515 Вступили в силу законы о фейковых новостях и наказании за оскорбление власти 29.03.2019, 18:270 Вопросы пенсионного обеспечения обсудили депутаты Северо-Запада
29.03.2019, 18:150 Учителя должны иметь право на личную жизнь - Ольга Васильева 29.03.2019, 18:126 Владимир Шуляковский представил два варианта будущего «колокола» для сквера Народовластия 29.03.2019, 17:590 До +15 градусов прогреется воздух в субботу в Псковской области 29.03.2019, 17:440 В Дно прошла спортивно-игровая программа для детей из малообеспеченных семей
29.03.2019, 17:342 Качество уборки в Пскове поставят под общественный и депутатский контроль 29.03.2019, 17:160 Александр Козловский обсудил тему создания ТОС в ряде районов области 29.03.2019, 17:090 Пушкинский тупичок 29.03.2019, 17:080 На бесплатных курсах по русскому языку псковичей подготовят к Тотальному диктанту
29.03.2019, 16:560 В первых числах апреля музеи в Бугрово закроют на санитарные дни 29.03.2019, 16:550 Пскович примет участие в международных соревнованиях по тхэквондо в Италии 29.03.2019, 16:400 135 тысяч человек призовут весной в армию в России 29.03.2019, 16:311 1,5 тонн польских яблок обнаружили псковские пограничники в московском «Мерседесе»
29.03.2019, 16:222 В Псковской области уже зарегистрированы 4 случая укуса клещей 29.03.2019, 16:181 Читатели ПЛН категорически против возвращения сезонного перевода времени 29.03.2019, 16:030 В Псковском районе пропала мама с двумя детьми 29.03.2019, 15:460 Вопросы обучения лиц предпенсионного возраста обсудили в ПсковГУ
29.03.2019, 15:381 Проблема «наливаек» 29.03.2019, 15:360 Росгвардейцы провели урок мужества для детей из программы укрепления семьи 29.03.2019, 15:188 В собачьем «добре» - властям Пскова не разрешить вопрос обслуживания желтых урн 29.03.2019, 15:020 В Порховской школе-интернате продолжается реализация проекта «Уроки памяти»
29.03.2019, 14:540 «Очень громкая премьера» приглашает на кастинг всех желающих 29.03.2019, 14:480 «Единая Россия» предлагает включить малые города в проект по реконструкции сельских спортзалов 29.03.2019, 14:470 В майские праздники введут дополнительные рейсы поездов из Петербурга в Великие Луки 29.03.2019, 14:461 Было бы хорошо к Ганзе возродить опыт уличных постановок театра «Карусель», считают псковские актеры
29.03.2019, 14:440 В Пскове стартует I тур Городской викторины «Ученый, зодчий, каменщик» 29.03.2019, 14:400 Подсветку Кремля погасят в «Час Земли» 29.03.2019, 14:371 В подготовке к спектаклю «Река Потудань» нами двигали азарт и кураж - актер Псковского драмтеатра 29.03.2019, 14:370 300 кг гашиша задержали таможенники в Московской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.