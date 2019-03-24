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По данным экзит-полов, во второй тур выборов на Украине выходят Зеленский и Порошенко

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

Как передает «Интерфакс», кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко поддержали - 9,8% избирателей, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко - 7,1%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,4%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул поддержали 4%.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова. Обнародованы результаты экзит-полла по состоянию на 18.00 по киевскому времени.

По другому экзит-полу, проведенному ТСН по заказу телеканала «1+1», во второй тур выборов также выходят Зеленский и Порошенко - по этим данным, их поддержали соответственно 30,1% и 18,5% избирателей. У Юлия Тимошенко - 14% голосов, Юрия Бойко поддержали -9,1%, избирателей, Анатолия Гриценко - 7,6%.