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Утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ

Утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ. Так, данные о покупках в магазинах, в том числе электронных, передаются в неизвестном направлении. Об этой практике свидетельствуют предупреждения, которые разослал клиентам оператор фискальных данных «Первый ОФД» (собирает сведения о продажах для передачи в налоговую).

В письме, поступившем в распоряжение «Известий», говорится, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам.

В сервисном центре оператора сообщили, что в ряде случаев настройки касс были изменены, и информация направлялась «на сторону, в неизвестном направлении».

«Условно говоря, от торговца бытовой техникой к продуктовому ритейлеру», - привел пример сотрудник сервисной службы.

По договору вся информация должна идти исключительно на сервер ОФД, однако теперь использовать эти данные могут далеко не в интересах потребителей. В частности, они полезны для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.