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Зеленский удерживает лидерство на выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины с результатом 30,16% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 16,71% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,09%, сообщается на интерактивном табло ЦИК после обработки 45,45% протоколов.

Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,51%.

Как сообщает «РИА Новости», выборы президента прошли на Украине в воскресенье, 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Порошенко опережает Тимошенко более чем на 3%.

Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Сама организация своих оценок пока не давала. В свою очередь штаб Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко также заявил о нарушениях в избирательной кампании. ЦИК Украины говорил, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, полиция зафиксировала по состоянию на 22.00 мск более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел.

Впервые на этих выборах в качестве наблюдателей не было российских граждан. Москва считает, что отказ Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ ставит под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования. Кроме того, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, 7-10 миллионов граждан Украины не смогли проголосовать.