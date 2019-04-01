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Минэкономразвития подготовило план развития туризма в России

Министерство экономического развития РФ разработало стратегию по развитию туризма в России, пишет газета «Ведомости», ознакомившаяся с документом.

На поддержку отрасли до 2024 года может быть направлено до 100 миллиардов рублей, сообщил изданию федеральный чиновник.

Представитель министерства подтвердил изданию содержание документа.

«Минэкономразвития подготовило дорожную карту стратегии развития туристической отрасли на ближайшие шесть лет, - отмечается в публикации. - Финансирование до 2024 года может быть оценено в сумму до 100 миллиардов рублей". Такая сумма обсуждается, уточнил представитель Минэкономразвития.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что в настоящее время экспорт туристических услуг в России составляет $9 миллиардов, но через 5-6 лет может превысить $20 миллиардов.

Регионы совместно с бизнесом, экспертами, архитекторами и маркетологами создадут концепцию единого бренда, комплексный план развития, стандарты гостеприимства и качества услуг. За соблюдение стандартов единого бренда бизнес получит дополнительные меры поддержки и включение в программы продвижения на национальном и международном уровнях.

«Среди мер поддержки сейчас обсуждаются освобождение от земельного налога и льготы по налогу на имущество на время реализации инвестпроекта, льготы по взносам во внебюджетные фонды, ускоренная амортизация основных средств», - говорится в публикации.

Отдельное льготное кредитование под 3% предусмотрено для инвестиций в отели. Малый и средний бизнес в туризме также сможет получать кредиты по программе 8,5%. Инвестпроекты в приоритетных местах смогут претендовать на льготное получение земли и зданий, пониженные арендные платежи, субсидирование платы за присоединение к сетям. Предусмотрено финансирование по проектам государственно-частного партнерства и концессиям.

В дорожной карте запланировано внедрение электронных виз, позволяющих получать разрешение на въезд в Россию удаленно, без визита в консульство. Так, рассматривается возможность упрощенного въезда в Москву и Санкт-Петербург при покупке комплексного туристического пакета.

Сейчас упрощенный порядок действует для Дальнего Востока для граждан 18 государств, с июля он должен заработать в Калининградской области.