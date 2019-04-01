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«Русское лото» назвало самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы выяснить, жителям какого региона больше всего везет в «Русское лото», распространители проанализировали, сколько «лотерейных миллионеров» проживают в каждом из субъектов Российской Федерации. Об этом пишет РБК.





Больше всего «лотерейных миллионеров» живет в Санкт-Петербурге, подсчитала компания - распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет. Результаты исследования есть у РБК.



Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.



Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». Среди них - семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500 млн рублей в новогоднем тираже.



На втором месте по числу победителей - Краснодарский край, где на каждый район приходится два лотерейных миллионера.



Третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область, в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых - по два. На четвертом месте - Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым.



Распространители «Русского лото» также выяснили, жителям каких регионов России везет меньше всего. Лидирует в списке невезучих Еврейская автономная область, ни один из жителей которой за 25 лет существования «Русского лото» не получил семизначный выигрыш. Не везет в лото и жителям Магаданской области, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.