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Москвичам разрешат жениться в Останкинской башне, в океанариуме и на стадионах

В перечень необычных мест, где можно официально провести церемонию бракосочетания в Москве, вошли 20 новых площадок, рассказал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет «Интерфакс».

Заключить брак теперь можно будет на Останкинской телебашне, в башнях «Меркурий» и «Федерация» в Москва-Сити, в залах храма Христа Спасителя, на стадионах «Спартак» и «Лужники», в планетарии, в театре Школа современной пьесы, в океанариуме на ВДНХ и во многих других местах.

«Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов. Новые площадки откроются в субботу, 4 мая - накануне Красной горки», - сообщил он.

«Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города», - отметил мэр.

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной - 350 рублей. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.

Поскольку новые площадки располагаются в действующих учреждениях культуры, на стадионах и в других общественных местах, то регистрация брака будет проводиться в свободное от намеченных мероприятий время, отметил Собянин.