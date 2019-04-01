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Роспотребнадзор и предприниматели разработали санитарные рекомендации по общественному питанию

Рабочая группа, состоящая из специалистов Роспотребнадзора и представителей предприятий общественного питания, разработала методические рекомендации новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) по общественному питанию. Об этом со ссылкой на надзорное ведомство сообщило ТАСС.

«Стороны приняли решение разделить действующие санитарные правила на две части: обязательные для выполнения и методические рекомендации для предпринимателей в целях обеспечения выработки безопасной и качественной продукции. Так, санитарные правила для организации работы предприятий общественного питания включают в себя актуализированные требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, используемому сырью и оборудованию и имеющихся на предприятиях рисков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в методические рекомендации вошли вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции, обработкой помещений и инвентаря, а также требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала. В настоящий момент документы проходят внутриведомственную правовую экспертизу.