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Для туристов в России подготовили новый налог

Минфин планирует ввести в Налоговый кодекс гостиничный сбор. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет «Лента.ру».

Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). Новый налог можно будет вводить во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.

«Такой подход обусловлен необходимостью создания дополнительных доходных источников местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях», - пояснили авторы законопроекта.

Ставку сбора определят органы местного самоуправления, но она не может быть выше 100 рублей с человека в день. Размер налога может быть меняться в зависимости от сезона, категории гостиницы и ее расположения.

Ранее основные бизнес-объединения России (Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России») обратились с письмом к российскому президенту Владимиру Путину, в котором просили не включать новые платежи в Налоговый кодекс. По их словам, это приведет к чрезмерной нагрузке на бизнес.