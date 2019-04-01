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В Москве сотрудница полиции ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции в Москве во вторник случайно ранила себя из служебного пистолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

«Сотрудница патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Арбат, находясь в оружейной комнате, из-за неосторожного обращения со служебным оружием (пистолетом ПМ) причинила себе огнестрельное ранение», - рассказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что пуля сначала отрикошетила от стены и потом попала в сотрудницу. «У нее сорвался палец», - пояснил собеседник агентства.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что пуля попала по касательной в бровь. Сейчас сотруднице оказывают медицинскую помощь.

В пресс-службе столичного главка СК РФ отметили, что на место происшествия выехал следователь, который оценит, есть ли в случившемся признаки какого-либо преступления.