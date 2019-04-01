В России и мире

В России более 20% семей не подключены к централизованной канализации

В России около 22,6% домохозяйств не подключены к централизованной канализации, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата.

16,8% домохозяйств пользуются системой труб, подключенных к выгребной яме, а 5,8% не имеют никакой канализационной системы, сказано в исследовании. 12,6% респондентов не имеют собственного туалета или туалета в том же здании, где живут.

Среди живущих в сельской местности централизованной канализации нет у 66,5% домохозяйств, в городской местности - 9%.

Централизованной канализации нет у 40,9% многодетных семей, у 11,2% таких семей нет никакой канализации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году доступ к безопасной системе санитарии был у 39% жителей Земли (2,9 миллиарда человека). Индивидуальным, подключенным к канализации туалетом пользовались 27% жителей Земли. Доступа к «базовой санитарии» нет у 2,3 миллиарда человек.

Ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим таким исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам комплексного наблюдения условий жизни за 2016 год, канализация отсутствовала у 23,6% населения. Тогда 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.