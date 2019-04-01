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Валентина Матвиенко: Микрокредиты под залог жилья нужно запретить

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать проект закона, запрещающего выдачу микрофинансовых кредитов под залог жилья, сообщает ТАСС.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации во вторник, предложила ряд мер по ограничению деятельности на рынке микрокредитования, в числе которых запрет такого кредитования под залог жилья.

«Очень важное предложение - запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», - сказала Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета.

По мнению спикера, в настоящее время настало время ужесточить ответственность за мошенничество в этой сфере. «Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, не думает, ему надо срочно решить эту проблему, люди остаются без единственного жилья», - подчеркнула Матвиенко.