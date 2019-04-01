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ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передает ТАСС.

«Снятие наличных в банкоматах. Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах», - сказал он.

По словам замглавы ФАС, такая практика, в частности, есть в Великобритании.

Проблему «зарплатного рабства» начали решать 2014 году, когда в Трудовой кодекс были внесены изменения, разрешающие сотруднику просить работодателя перевести зарплату в банк, реквизиты которого он предоставит. Работодатель при этом не имеет права отказать работнику в его просьбе.

В начале марта 2018 года Минтруд предложил поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предлагают наказывать штрафом работодателя за воспрепятствование праву работника выбрать банк.