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В Минстрое рассказали о рекордной собираемости взносов за капремонт

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в России в минувшем году достиг исторического максимума и составил более 95%, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на итоговом заседании коллегии ведомства. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что это на 3,1 процентного пункта превышает показатель 2017 года.

«Такой результат демонстрирует доверие граждан к программе капремонта, однако Минстрой России продолжает получать достаточно большое количество жалоб на его качество. Поэтому министерство должно усилить мониторинг проведения ремонтных работ по стране», - пояснил министр.

По словам В.Якушева, в 2018 году в России было отремонтировано более 47 тыс. многоквартирных домов, в которых проживают свыше 6 млн человек.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко отмечал, что в 2018 году был проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах площадью 192 млн кв.м. (161% целевого показателя, составлявшего 119 млн кв.м).

«Необходимо отметить высокую платежную дисциплину, которая постоянно растет. По итогам 2018 года собрано порядка 180 млрд рублей», - говорил В.Мутко.

Сегодня в региональные программы капитального ремонта включены 736,8 тыс. многоквартирных домов. В период с 2014-го по 2018-й год отремонтировано 138 тыс. многоквартирных домов на сумму 537,8 млрд рублей.