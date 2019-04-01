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В России и мире

Следственные комитеты России и Республики Беларусь продолжают конструктивное сотрудничество

02.04.2019 14:29|ПсковКомментариев: 0

Сегодня отмечается День единения народов Белоруссии и России. Ровно 23 года назад был подписан договор об образовании сообщества России и Белоруссии, а затем, год спустя, и договор о союзе Белоруссии и России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Страны являются друг для друга важными стратегическими партнерами, между которыми достигнут высокий уровень взаимной политико-экономической интеграции. Крепкая дружба и сотрудничество российского и белорусского народов развивались и задолго до подписания этого договора. Это предопределено неразрывными культурными, нравственными, языковыми ценностями, общими историческими событиями.

Вопросы взаимодействия между государствами в правоохранительной сфере также очень крепки и постоянно развиваются. Значительное структурное сходство систем уголовного досудебного производства наших стран способствовало созданию ими самостоятельных органов предварительного расследования со схожим статусом и функциями. В Республике Беларусь также действует Следственный комитет, к компетенции которого относится расследование уголовных дел.

Вышеназванный договор предопределил и некоторые общие тенденции в сфере развития обеих стран. В нем заложены такие положения, как всемерное содействие развитию общего научного, образовательного и культурного пространства, а также взаимодействие в обеспечении безопасности.

Следственные комитеты обоих стран уже несколько лет совместно развивают эти и другие направления, укрепляя сотрудничество и обмениваясь положительным опытом.

Результатом усилий, принимаемых в сфере развития образования, стало подписание Программы сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации и Следственного комитета Республики Беларусь в научно-образовательной сфере. В рамках этой программы в Московской и Санкт-Петербургской академиях Следственного комитета Российской Федерации регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь. Они изучают тактику и методику расследования отдельных видов преступлений, организацию работы следственных органов и другие направления.

Большое внимание уделяется развитию криминалистического сопровождения следствия, поэтому в Главном управлении криминалистики СК России (Криминалистическом центре) белорусские коллеги также проходят стажировку. Действует и программа сотрудничества ведомств в области криминалистического обеспечения предварительного расследования.

На базе учебных заведений СК России систематически проводятся конференции, «круглые столы», семинары и иные мероприятия, которые позволяют в дружественной атмосфере обсуждать актуальные рабочие вопросы, делиться правоприменительным опытом и вырабатывать пути решения различных проблем.

В рамках сотрудничества следственных органов Следственными комитетами России, Республики Беларусь и Республики Армения был создан уникальный трехсторонний формат взаимодействия – проведение совместных коллегий. В ходе этих мероприятий стороны обсуждают актуальные вопросы противодействия преступности, расследования преступлений, а также совершенствования международного сотрудничества. Участниками затрагивались аспекты, связанные с направлением запросов о правовой помощи по уголовным делам в компетентные органы иностранных государств – участников СНГ; использование компьютерных технологий в деятельности следственных органов; расследование и предупреждение преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В текущем году планируется очередное заседание коллегий в этом формате.

Результаты совместной работы положительно отразились и на практике. На данный момент осуществляется непосредственное взаимодействие следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с компетентными органами Республики Беларусь.

За рамками следственной работы ведомства также намерены укреплять сотрудничество. Проводятся общие спортивные мероприятия, в частности по мини-футболу, и в планах есть совместные мероприятия, направленные на культурное и нравственное развитие молодых следователей.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил поздравительную телеграмму своему коллеге – председателю Следственного комитета Республики Беларусь Ивану Носкевичу, пожелав успехов в дальнейшей совместной работе и выразив уверенность в том, что сотрудничество ведомств будет продолжаться и укрепляться.

Теги: #следственный комитет РФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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