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Фонд национального благосостояния в марте сократился почти на 60 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 апреля 2019 года составил 3 трлн 828,249 млрд рублей, что эквивалентно $59,138 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Как сообщает «Интерфакс», месяцем ранее, на 1 марта, он равнялся 3 трлн 887,884 млрд рублей, что эквивалентно $59,125 млрд. Таким образом, за март его объем снизился на 59,636 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля размещено $15 млрд 406 млн, 13 млрд 535,3 млн евро, 2 млрд 628,4 млн фунтов стерлингов, 107,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,521 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 163,630 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.