В России и мире

В Госдуме предложили упростить визовый режим для иностранных IT- специалистов

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил упростить в России визовый режим для иностранных специалистов сферы высоких технологий и членов их семей посредством выпуска специальных электронных въездных документов сроком на пять лет.

В письме на имя главы Минкомсвязи Константина Носкова, с которым ознакомились «Известия», парламентарий также предлагает создать отдельный институт цифровых амбассадоров для сотрудничества с транснациональными компаниями в сфере IT и инноваций. Все эти и другие меры направлены на «привлечения талантливых зарубежных сотрудников» с целью реализации задачи по обеспечению качественного прорыва в цифровизации страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

«Технологические» визы - это общемировая практика. Великобритания, Франция, США выигрывают тем самым конкурентные преимущества в борьбе за профессионалов. Пакет наших инициатив лишь первый шаг в цифровое будущее», - отметил Зубарев.

Ведомство положительно оценило данные инициативы. Однако там отметили, что вопросы, связанные с упрощением визового режима, требуют всесторонней проработки с рядом министерств, в том числе с МИД.