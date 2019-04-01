В России и мире

Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять

Цену на хлеб в России нужно поднять минимум до 80 рублей - она должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего. Об этом заявил генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн, передает «СуперОмск» со ссылкой на эфир «Первого городского телеканала». Об этом пишет «Лента.ру».

«В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии - там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон», - заявил он.

Гольдштейн пояснил, что зерно и мука в России подорожали на 20 процентов, и добавил, что, если бы хлеб стоил 80 рублей, хлебопеки бы «столько доброго еще сделали для людей».