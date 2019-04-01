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В Кремле хотели бы получить от Росстата разъяснения по поводу данных о нехватке денег на обувь у трети российских семей

В Кремле ожидают разъяснений от Росстата после публикации данных о том, что трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?» - сказал Д.Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата, пишет «Интерфакс».

«Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», - добавил он.

Ранее СМИ опубликовали данные Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно им минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое. При этом порядка 79,5% семей сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров, 35,4% не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.