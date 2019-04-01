В России и мире

Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Такое решение было принято в среду по инициативе министерства внутренних дел Украины, сообщает ТАСС,

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что они ранее «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве», и осуществили прямой авиаперелет в Москву. Он сообщил, что министерство инициировало внесение изменений в положение о пользовании воздушным пространством, чтобы «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».

Между тем, сообщил министр, этот запрет не будет распространяться на возможные полеты миссий международных организаций таких, как ОБСЕ, ООН и Красный Крест.