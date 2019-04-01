В России и мире

Неизвестный напал на Василия Уткина

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что в Москве неизвестный брызнул ему в лицо слезоточивым газом, сообщает «Интерфакс».

«Это случилось после тренировки "Эгриси". Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

«Молодой парень в капюшоне (…), у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности, - пишет комментатор. - Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах».

Ранее на своем Youtube-канале Уткин рассказал о влиянии главного тренера сборной России Станислава Черчесова на игроков национальной команды через юриста и агента Алана Агузарова.

«Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске», - подчеркнул он.

Это не первое нападение на Уткина. В 2001 году неизвестный ударил его заточкой в спину.