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В Госдуме не поддержали идею о праве мужей забирать свою фамилию у бывших жен

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева не подержала идею о праве мужей забирать свою фамилию у жен при разводе. Об этом она 3 марта рассказала агентству городских новостей «Москва». Об этом пишут «Известия».

«При расторжении брака любой из супругов вправе сохранить фамилию. Потому что есть иные обстоятельства, есть же документы собственности, выданные на эту фамилию, есть документы об образовании, какие-то иные документы, водительские права, в конце концов одна и та же фамилия со своим ребенком», — отметила она.

Окунева добавила, что супруги изначально могут прописать условия возврата фамилии в брачном контракте, «если заранее опасаются каких-то последствий».