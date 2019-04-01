В России и мире

В журнале Минобороны сообщили о существовании в России боевой парапсихологии

Официальный журнал Минобороны «Армейский сборник» опубликовал статью о существовании у российских военных методик боевой парапсихологии, с помощью которых можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы. Как сообщает РБК, в статье «Суперсолдат для войн будущего» полковника запаса Николая Пороскова утверждается, что российский спецназ уже использовал в Чечне «боевые методики парапсихологии».

«Владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос. Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться». Технологии противодействия такому допросу обучаются бойцы спецназа на случай попадания в плен, высшие лица страны или руководители крупных промышленных и банковских структур - для сохранения государственной или коммерческой тайны», - говорится в статье.

По словам полковника Пороскова, такие методики помогают военным в освоении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад, схронов, складов и тайников противника. Российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, утверждает он.

«Они мысленно давали животным команды, которые теми выполнялись. Подобное практиковал знаменитый дрессировщик Дуров. Методика, как оказалось, применима и для людей. Более того, оказалось возможным воздействие даже на технику. Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации. Удачей завершились такие эксперименты, как прочтение документа, лежащего в сейфе, даже если он на иностранном языке, которым мы не владеем; определение лиц, входящих в террористическую сеть; выявление потенциальных кандидатов в террористические группировки», - утверждается в материале.

Оценивая содержание публикации в официальном издании Минобороны, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук сказал РБК, что боевая парапсихология «не является фантазией» и «в настоящее время ее разработки продолжаются».

Однако председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил изданию, что «боевая парапсихология» является выдумкой и признана лженаучной.

«Как и во многих странах мира, такие исследования признаны лженаучными, все это полная чепуха. Никакой парапсихологии вообще не существует, это сказки. Все разговоры о передаче мысли на расстоянии не имеют научного основания, нет ни одного такого зафиксированного случая, это просто невозможно. Это способ выжимать средства из государственного бюджета. В России конец этому был положен в начале 2000-х годов, когда была расформирована войсковая часть №10003, которая занималась в том числе изучением таких лженаучных явлений для применения в военных целях», - рассказал Евгений Александров.

Главный редактор «Армейского сборника» Владлен Прилуцкий рассказал РБК, что правила выбора публикаций для журнала перечислены в каждом номере издания. «Армейский сборник» публикует статьи исследовательского, информационного и дискуссионного характера по военной тематике, в которых рассматриваются военное строительство и обеспечение военной безопасности государства.

Как следует из биографической справки в журнале «Вестник военного образования», Николай Поросков родился в 1951 году, окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище, служил на инженерных и командных должностях, работал в газете 10-й отдельной армии ПВО в Архангельске, в журнале «Вестник противовоздушной обороны» был старшим научным сотрудником, а также трудился в главной газете Минобороны «Красная звезда», в том числе редактором отдела - членом редколлегии. Поросков участвовал в боевых действиях в Абхазии, Таджикистане, Чечне, Сьерра-Леоне. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами.