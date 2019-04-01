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Мамаев и Кокорин останутся под арестом до 25 сентября

Замоскворецкий суд Москвы сегодня, 3 апреля, оставил под арестом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает «Коммерсантъ». Также по делу проходят брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, они тоже остаются под арестом.

Сегодня прошло предварительное заседание по делу о драках в центре Москвы. На заседании гособвинение просило продлить арест фигурантам дела до 25 сентября. Адвокаты просили вернуть дело в прокуратуру, поскольку не было доказано предварительного сговора в совершении хулиганства. Однако суд отклонил их ходатайство.

Напомним, фигурантов обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы в начале октября 2018 года. Пострадавшими по делам проходят водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО до 8 апреля.

В конце марта стало известно, что Европейский суд по правам человека отказал в рассмотрении жалобы футболиста Кокорина, потому что она была неправильно оформлена. О том, что адвокаты футболиста Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ, стало известно 26 марта. По мнению защиты, футболист «содержится в СИЗО в условиях, угрожающих здоровью».