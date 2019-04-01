В России и мире

США могут заблокировать активы пяти крупнейших банков России

Внесенный в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России предусматривает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков, сообщает агентство «Прайм». Согласно опубликованному тексту документа помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера - ужесточение или запрет на открытие счетов.

Документ также предусматривает возможность запрета на операции с суверенным долгом России. Глава минфина США должен будет запретить все операции с долговыми бумагами, «выпущенными во время или после вступления этого законопроекта в силу, в том числе в отношении государственными облигациями». Кроме того, санкции будут касаться «любого долга юридического лица, которое контролируется Российской Федерацией», включая его облигации, выпущенные после вступления в силу закона.

Также предлагается блокировать активы «высокопоставленных политиков и олигархов» из России и запретить им въезд в США, говорится в документе, внесенном сенаторами Марко Рубио и Крисом ван Холленом.

Тем не менее, санкции, введение которых предполагает законопроект, могут быть отменены, если директор национальной разведки, руководство ФБР, ЦРУ и АНБ, а также госсекретарь, министр финансов и генпрокурор страны представят конгрессу подтверждение того, что «правительство Российской Федерации не вмешивалось в выборы в США по меньшей мере два выборных цикла».

Отмена санкций также возможна, если «президент (США) получил заслуживающие доверия заверения правительства Российской Федерации о том, что оно не будет предпринимать такие действия в будущем», говорится в документе.

Добавим, что в Кремле обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США считают несостоятельными и безосновательными.