В России и мире

В России появилось мобильное приложение для госзакупок

Госзакупки станут проще на всех этапах - от заключения контракта до подписания акта о выполненных работах. Более того, эта сфера в ближайшее время обещает стать мобильной и современной. На XV Всероссийском Форум-выставке «Госзаказ» Федеральное казначейство запустило в промышленную эксплуатацию мобильное приложение для участников госзакупок, сообщает «Российская газета».

Прежде всего, новый сервис предназначен для поставщиков. Он поможет им в поиске закупок и анализе данных, к примеру, по определению заказчиков и конкурентов, отметила замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. Пока приложение работает только на устройствах Apple, версия на Android будет выпущена в ближайшее время. Кроме этого, Казначейство планирует реализовать в этом приложении весь функционал Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. В том числе юридически значимый документооборот и управление инцидентами онлайн.

При этом регулятор задумал в целом изменить систему госзакупок и избавить ее участников от излишнего контроля. По словам замминистра финансов Алексея Лаврова, планируется повышение порога стоимости для «коротких аукционов» - до 50 млн рублей с 3 млн рублей в настоящее время в общем случае и до 500 млн рублей для сферы строительства, что позволит проводить закупки в более короткие сроки.

В части планирования закупок министерство предложило сократить время паузы после изменения плана-графика с 10 до одного дня - заказчик не всегда может правильно все спланировать и вынужден вносить изменения в план-график, а потом впустую ждать 10 дней.

Смотрите также Путин подписал закон о совершенствовании контроля в госзакупках

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предлагают развивать электронные агрегаторы закупок, где заказчики могут приобретать нужные им товары в течение одного дня, вместо 30 или 90 дней. «Цифровые площадки - будущее системы госзаказа. Мы предлагаем поднять планку для закупок на агрегаторах со 100 тысяч до 500 тысяч рублей по торговым наименованиям. В дальнейшем у заказчиков должна появиться возможность делать закупки стоимостью до 20 миллионов рублей по группе товаров из единого каталога товаров, работ и услуг минфина», - подчеркнул замглавы ФАС Михаил Евраев, добавив, что для работы агрегаторов необходимо снять нормативные ограничения.