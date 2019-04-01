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Каждый пятый россиянин хочет эмигрировать - опрос

Каждый пятый россиянин выразил желание эмигрировать при появлении такой возможности. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании Gallup за 2018 год, передает РБК.

Исследование проводилось с июня по октябрь. В нем приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 15 лет.



Социологи задали всем респондентам один и тот же вопрос: «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы переехать на постоянное место жительства в другую страну?» Утвердительно ответили 20% опрошенных. Это максимальное значение с 2007 года, когда организация начала проводить подобный опрос. Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).



Доля трудоспособного населения страны, которая хотела бы переехать, с 2014 года выросла в три раза: этот показатель увеличился с 14 до 44% среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, с 7 до 22% в возрастной группе от 30 до 45 лет, а среди людей от 46 до 60 лет - с 3 до 9%.



В качестве потенциального места для переезда россияне чаще всего называли государства Европейского союза (40%), затем страны североамериканского континента (16%). Самыми желаемыми странами для переезда респонденты назвали: Германию (15%); США (12%); Японию (5%); Канаду (5%); Испанию (5%); Францию (4%).