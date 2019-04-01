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Стала известна цена появившейся в продаже куртки как у Путина

Стала известна стоимость куртки как у Путина, которая недавно появилась в продаже. Компания «Военторг» запустила в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Военторга».

«Та самая куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов "Армия России", оператором которой выступает АО "Военторг"», - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом президента России, но сейчас ее может приобрести любой желающий. По данным РИА «Новости», такую куртку можно купить в военторгах страны, за 7 тысяч рублей.