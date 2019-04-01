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В «Шереметьево» начали принимать электронные посадочные талоны

Аэропорт «Шереметьево» с четверга начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей», - сообщает аэропорт.

Электронный посадочный талон можно оформить одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании или через мобильное приложение авиаперевозчика. При необходимости у пассажира есть возможность распечатать талон на специальных устройствах, установленных у стоек регистрации в аэропорту «Шереметьево».

Проверка электронного посадочного талона в аэропорту проводится в два этапа. Сначала в рамках предполетного досмотра сотрудники службы авиационной безопасности проверяют документы, используя автоматизированную систему контроля. Далее пассажир следует в «стерильную» зону и предъявляет электронный талон на гейте для посадки. Там документы проверяет диспетчер с помощью специальной системы контроля.

Использовать электронные талоны при посадке на самолет разрешено в соответствии с приказом Минтранса от 14 января 2019 года.