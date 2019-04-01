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Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры спустя 9 дней после своего ухода

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор объявил о возвращении в спорт спустя девять дней после ухода. Двадцать шестого марта 30-летний ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах, сообщает «РИА Новости».

В четверг Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.

«Я буду двигаться дальше вместе с фанатами разных религий и национальностей. Религия заставляет людей самосовершенствоваться. Мир един для всех. Встретимся в октагоне», - написал боец в Twitter.

В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом. Тогда на решение вернуться в спорт ирландцу потребовалось всего два дня.

Свой последний бой в MMA Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе.