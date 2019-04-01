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В России и мире

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

04.04.2019 18:40|ПсковКомментариев: 0

Президент Владимир Путин анонсировал начало подготовки госпрограммы по увековечению памяти павших при защите Отечества, сообщает Кремль.

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества»,— сказал Путин.

По его словам, целью программы является урегулирование правовых аспектов поискового движения, включая содействие со стороны органов власти всех уровней. 

В 2018 году на параде Победы 9 мая Путин заявил, что Россия не позволит «перечеркнуть» подвиг советских воинов во Второй мировой войне. «Подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю», — отметил глава государства. Путин подчеркнул, что Россия помнит трагедию войны и понимает «серьезность современных угроз».

Источник: Псковская Лента Новостей
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