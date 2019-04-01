В России и мире

Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты

Несмотря на снижение стоимости керосина в России продолжает расти стоимость авиабилетов. Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов, пишут «Известия».

По словам замруководителя антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, что затраты на топливо не могут быть главным фактором, который вынуждает авиакомпании поднимать цены на билеты.

В то же время в авиакомпании S7 подчеркнули, что на фоне растущих убытков они не смогут сдерживать стоимость перевозки без государственной помощи.

Глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак на этот счет заявил, что авиаперевозчики уже долго время работают за гранью рентабельности, и их убытки должны быть компенсированы.