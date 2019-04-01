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Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Официальное интернет-издание правительства Латвии «Латвийский вестник»опубликовало решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отстранении от должности мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В распоряжении Пуце перечислен ряд нарушений, совершенных Ушаковым как мэром Риги и держателем долей капитала муниципального предприятия «Ригас сатиксме» (РС). Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета самоуправления в 2017 году в бухгалтерии неправильно показаны 18,43 млн евро в финансовых данных РС, в результате средства израсходованы не в соответствии с целью, предусмотренной в бюджете самоуправления.

В связи с этим случаем Нил Ушаков нарушил несколько норм закона об управлении долями капитала публичного лица и обществами капитала, закона о предотвращении разбазаривания финансовых средств и имущества публичного лица, законов о бухгалтерии, о бюджетном и финансовом управлении, о бюджетах самоуправлений, говорится в распоряжении.

В документе говорится также о том, что Нил Ушаков обязан был передать Министерству охраны среды и регионального развития копию заключения Ernst & Young Baltic о РС, но сделано этого не было. Также председатель думы обязан был самостоятельно оценивать ответственность бывших членов правления, а не поручать это делать нынешнему правлению РС.

В документе несколько раз указано, что Ушаков, будучи держателем долей капитала РС, не вел себя как бережливый хозяин. Отдельные решения, связанные с покупкой автобусов"Solaris для нужд РС, были приняты поспешно, не дожидаясь заключений.

Нилу Ушакову вменяется в вину также то, что он не внес в устав РС поправки, чтобы как бережливый хозяин оценивать сделки, превышающие определенную сумму и способные повлиять на деятельность предприятия.

Еще одно нарушение Нила Ушакова, на которое указывает Юрис Пуце и которое было отмечено также в ревизионном заключении Госконтроля о транспортной инфраструктуре Риги, состоит в том, что РС не обеспечивает прозрачный бухгалтерский учет поступлений от платных автостоянок, что не позволяет проследить, на какие цели в ревизуемый период было истрачено примерно 9,11 млн евро.

Также Пуце заявил о несоответствии порядка проведения заседаний Рижской думы и ее комитетов требованиям нормативных актов. Упомянут случай, когда на неопределенное время был объявлен перерыв во внеочередном заседании Рижской думы, на котором рассматривался вопрос о скидках с налога на недвижимость в столице.

Нилу Ушакову вменено в претензию и то, что в марте этого года ответ на один из запросов министра предоставил не он сам, а комитет транспорта и сообщения Рижской Думы. Ознакомившись с этой ситуацией, Пуце констатировал, что председатель думы, не давая ответов лично, целенаправленно не выполняет обязанность, предусмотренную ст. 94.1 закона о самоуправлениях.

Пуце отмечает также, что, хотя это и не является самостоятельным основанием для его распоряжения, но без внимания не должен быть оставлен и факт, что Нил Ушаков, давая объяснения министру, отправил их по почте, а не электронным способом, как предусматривает закон об устройстве государственного управления.

Аргументируя, почему за указанные нарушения Ушаков должен быть отстранен, Пуце в своем распоряжении указал, что министр, осуществляя иерархический надзор над самоуправлениями, должен реагировать должным образом, и, констатируя угрозу демократии и законности, устранять ее.

«Отстранение от обязанностей председателя думы Нила Ушакова необходимо, чтобы обеспечить соблюдение интересов и прав общества и создать в обществе представление, что государство защищает права и интересы индивидов, способствует развитию политической и правовой культуры, а также реагирует на допущенные столь существенные нарушения нормативных актов», - говорится в распоряжении.

Известно, что Нил Ушаков будет обжаловать свое отстранение от должности в суде.

Нил Ушаков стал мэром Риги после муниципальных выборов 2009 года и занимает должность уже третий срок. С распоряжением министра он становится рядовым депутатом Рижской Думы. Ушаков уже ранее заявил, что считает подготовленный Пуце запрос о нарушениях в своей работе юридически слабым и политизированным, а решение министра будет обжаловано в суде.