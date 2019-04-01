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Больше половины россиян проведут майские праздники на диване или на грядке

Где и как россияне планируют провести майские праздники выяснил сервис путешествий Туту.ру. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек.

Большинство (83%) вообще не планируют далеко уезжать. Около 40% опрошенных признались, что встретят майские праздники на даче или в деревне. Это логично, ведь многие садоводы приурочивают посадку картошки непосредственно к этим длительным выходным.

А почти четверть (23%) респондентов оказались домоседами: они собираются все праздничные дни провести дома на диване. Еще 18% - трудоголики, которые планируют в праздники работать

Тех, кто отправится в путешествие, всего 17%. На Черное море в России поедут 4%, столько же человек планируют отдохнуть на море за границей. 6% проведут майские праздники в экскурсионном туре по России, а 3% - отправятся на экскурсии за рубеж.