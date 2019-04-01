В России и мире

Названы самые популярные имена российских новорожденных

В последнее время россияне чаще всего называли мальчиков Артемами, а девочек - Софиями, пришел к выводу RT, изучив открытую статистику ЗАГСа за 2013, 2015 и 2016-2018 годы. Об этом пишет «Газета.ру».

Отмечается, что имя Артем оказалось самым популярным в 34 регионах России. На втором месте по популярности среди мужских имен оказалось имя Александр, его чаще всего выбирали в 10 регионах.

Женское имя София стало самым популярным в 21 регионе, а на втором месте оказалось имя Анастасия, которым чаще всего называли девочек в 10 регионах.