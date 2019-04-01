В России и мире

Минздрав предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок

Минздрав РФ готовит пакет законопроектов, которые предусматривают запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации, а также ответственность за публикацию таких обращений. Об этом сообщила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева в ответ на депутатский запрос зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля по поводу ситуации с иммунопрофилактикой и отказами населения от прививок, пишет ТАСС.

«Через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации», - отметила первый заместитель министра. «Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере», - констатировала она.

В связи с этим ведомством разрабатывается проект закона, которым «устанавливается запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации», подчеркнула Яковлева. Под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», уточнила она.

«Кроме того, ответственность за нарушение запрета будет предусмотрена проектом федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" в части установления ответственности за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации», - указала первый замминистра.