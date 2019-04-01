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Верховный суд поддержал закон об отмене клеток для подсудимых

Верховный суд РФ (ВС) поддержал предложение убрать из залов суда клетки для подсудимых. Об этом заявил журналистам в Казани судья ВС, глава Совета судей России Виктор Момотов после заседания президиума Совета судей.

По его словам, передает ТАСС, ВС выступает за гуманизацию уголовного законодательства. Никаких клеток в судах быть не должно, подчеркнул Момотов, а решать вопросы безопасности надо другими способами, опираясь, в том числе, на зарубежный опыт.

Напомним, в правительстве РФ сейчас пишут отзыв на законопроект Совета Федерации о запрете клеток и стеклянных кабин («аквариумов») для подсудимых. Закон был рассмотрен Госдумой в середине ноября 2018 года. Момотов отметил, что полностью поддерживает этот документ. О необходимости убрать клетки из судов ранее говорили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, российский омбсудсмен Татьяна Москалькова, глава СПЧ Михаил Федотов. За отмену клеток выступили и в МВД РФ, правда, предупредив, что демонтаж и проработка новых систем охраны потребует значительных бюджетных вложений.