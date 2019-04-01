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Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

История о потере крупной суммы денег со счастливым финалом произошла в Тюмени. Муж и жена едва не лишились нескольких миллионов рублей. Для того чтобы вновь обрести свои деньги, им пришлось копаться в отходах, сообщает «Интерфакс».

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры. Миллионы рублей оказались в контейнере и уехали на предприятие. Об этом информирует портал «Наш город».

Супругам разрешили пройти на завод. Они осмотрели 12 тонн мусора и все-таки нашли свои деньги.